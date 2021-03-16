Минздрав Украины назвал безопасной вакцину от коронавируса AstraZeneca

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Минздрав Украины считает безопасной вакцину от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала ICTV.

«Я не вижу никаких проблем, не о чем говорить», — сказал Степанов, отвечая на вопрос о том, может ли вакцина от AstraZeneca угрожать жизни людей.

Он добавил, что этим препаратом сделали прививку его родители. «Какое еще [нужно] подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?» — отметил он.

По словам Степанова, страны, которые приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca, сделали это, так как пытаются четко понять, что нет связи между тромбозом и этой вакциной.