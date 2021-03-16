Минздрав Украины назвал безопасной вакцину от коронавируса AstraZeneca

В свою очередь лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина должна войти в контакт со странами, приостановившими вакцинацию препаратом AstraZeneca, а также закупить ту вакцину, «которую можно без сомнений давать людям».
Вакцинация от COVID-19 на Украине началась 24 февраля — с опозданием на девять дней. В стране используются препараты от AstraZeneca, Pfizer и американская вакцина Novavax. Кроме того, Киев планирует закупить препараты у Moderna и китайской Sinovac.
От препарата AstraZeneca полностью или частично отказались 15 европейских стран, в том числе Франция, Италия, Австрия, Эстония, Испания. Также применение вакцины приостановили некоторые страны Азии и Африки. Это произошло после сообщений о побочных эффектах вакцины, в том числе о смертельных случаях.
Во вторник, 16 марта консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обсудит безопасность вакцины AstraZeneca.
В самой компании настаивают на безопасности вакцины и указывают на отсутствие доказательств повышенного риска образования тромбов у привившихся. По состоянию на 14 марта в странах Евросоюза и Великобритании зарегистрировали 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии у тех, кто привился препаратом, сообщили в компании. В AstraZeneca отметили, что «это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом».
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом