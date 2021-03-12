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Политика ,  
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Захарова предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий и посоветовала вместо этого начать соблюдать минские договоренности. Об этом она сообщила на брифинге, видеозапись опубликоана на странице ведомства в Facebook.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала Захарова.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Представитель МИД отметила, что Россия в очередной раз призывает украинские власти прекратить «выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации в Донбассе» и выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям.

В январе 2020 года экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса. Он уточнил, что перед этим надо провести комплекс мероприятий, целью которых должно стать прекращение поддержки Донбасса со стороны России. При этом генерал Вооруженных сил Украины Виктор Назаров посчитал, что Киев проиграл бы войну в Донбассе.

Украинские власти также регулярно заявляют, что минские соглашения, которые описывают порядок урегулирования конфликта в Донбассе, выполнить невозможно. Документ, подписанный в сентябре 2014 года Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ, предусматривают введение на территории непризнанных республик режима прекращения огня и создания органов местного самоуправления. В декабре 2020-го глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже минских договоренностей и призвал страну к прямому диалогу с непризнанными республиками на востоке Украины. По его словам, соглашения являются «безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования».

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В начале февраля 2021 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские договоренности по Донбассу практически невозможно исполнить в той редакции, в которой их подписали. «Мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — сказал Ермак.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

В начале марта бывший депутат Рады Татьяна Черновол в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в России в скором времени могут начаться «процессы турбулентности», поэтому Украина должна быть готова в любой момент воспользоваться ситуацией и силой вернуть себе Крым. «Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма», — сказала она.

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