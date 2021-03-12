Захарова предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий и посоветовала вместо этого начать соблюдать минские договоренности. Об этом она сообщила на брифинге, видеозапись опубликоана на странице ведомства в Facebook.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что Россия в очередной раз призывает украинские власти прекратить «выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации в Донбассе» и выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям.

В январе 2020 года экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса. Он уточнил, что перед этим надо провести комплекс мероприятий, целью которых должно стать прекращение поддержки Донбасса со стороны России. При этом генерал Вооруженных сил Украины Виктор Назаров посчитал, что Киев проиграл бы войну в Донбассе.