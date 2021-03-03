Депутаты оценили призыв Черновол подготовить военный захват Крыма

Татьяна Черновол (Фото: Olena Khudiakova / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Призывы экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол быть готовыми воспользоваться «турбулентностью» в России и подготовиться к военному захвату Крыма разрушают остатки добрососедских отношений между двумя странами, считает глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом он сказал РБК.

«Турбулентность, по-моему, уже давно наступила в самой Украине», — отметил он. В то же время, по его словам, Крым в состоянии защитить свою территорию и своих граждан от подобных посягательств. «Что касается [статуса] Крыма, обсуждение которого они постоянно выносят на международные площадки, хочется напомнить, что он вернулся в состав Российской Федерации по воле народа, в соответствии с нормами международного права и Конституции Автономной Республики Крым», — отметил Гемпель.

Другой депутат Госсовета Крыма, Валерий Аксенов, в разговоре с РБК назвал подобные заявления популистскими. «Бывшие и нынешние депутаты Верховной рады должны запомнить следующее: у них был такой товарищ [Михаил] Саакашвили. В 2008 году они тоже попытались продемонстрировать России свою силу, мы помним, чем это закончилось. Если люди хотят кого-то привлечь, не войной же это делать. Вы стол накройте, на стол горилки поставьте, сала нарежьте, откройте заслонку, чтобы вода сюда текла, электроэнергию верните, поезда пустите», — предложил Аксенов. По его словам, «весь Крым в любом случае встанет на защиту своей родины».

В свою очередь, первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс назвал подобные высказывания глупостью.