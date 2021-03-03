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Политика ,  
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Депутаты оценили призыв Черновол подготовить военный захват Крыма

Татьяна Черновол
Татьяна Черновол (Фото: Olena Khudiakova / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Призывы экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол быть готовыми воспользоваться «турбулентностью» в России и подготовиться к военному захвату Крыма разрушают остатки добрососедских отношений между двумя странами, считает глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Об этом он сказал РБК.

«Турбулентность, по-моему, уже давно наступила в самой Украине», — отметил он. В то же время, по его словам, Крым в состоянии защитить свою территорию и своих граждан от подобных посягательств. «Что касается [статуса] Крыма, обсуждение которого они постоянно выносят на международные площадки, хочется напомнить, что он вернулся в состав Российской Федерации по воле народа, в соответствии с нормами международного права и Конституции Автономной Республики Крым», — отметил Гемпель.

Другой депутат Госсовета Крыма, Валерий Аксенов, в разговоре с РБК назвал подобные заявления популистскими. «Бывшие и нынешние депутаты Верховной рады должны запомнить следующее: у них был такой товарищ [Михаил] Саакашвили. В 2008 году они тоже попытались продемонстрировать России свою силу, мы помним, чем это закончилось. Если люди хотят кого-то привлечь, не войной же это делать. Вы стол накройте, на стол горилки поставьте, сала нарежьте, откройте заслонку, чтобы вода сюда текла, электроэнергию верните, поезда пустите», — предложил Аксенов. По его словам, «весь Крым в любом случае встанет на защиту своей родины».

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Владимир Зеленский

В свою очередь, первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс назвал подобные высказывания глупостью.

«Крым есть и будет в составе Российской Федерации, кто бы что ни говорил. Ни Россия, ни Крым никому не угрожают, мы делаем все, чтобы мирно жить и работать на благо Крыма и России. Все агрессивные заявления идут со стороны отдельных украинских политиков», — отметил он.

По словам Фикса, Россия уже семь лет восстанавливает Крым после того, как он был в составе Украины. «Строим детские сады, ремонтируем школы, строим дороги, обеспечиваем полуостров водой, энергией из-за того, что Украина нам сделала водную и энергетическую блокаду. Построили мост, построили хорошие автомобильные дороги. Нам некогда думать о глупостях, которые доносятся со стороны отдельных политиков Украины», — отметил Фикс.

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Джо Байден

Выступая в эфире телеканала «Прямой», экс-депутат Рады Татьяна Черновол сказала, что Украина призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». «Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма», — сказала Черновол. По ее словам, никто не ожидал, что в Белоруссии начнутся протесты после выборов президента, и аналогичные процессы могут начаться в России. «В России в любой момент могут начаться такие моменты турбулентности, которыми мы можем воспользоваться, чтобы вернуть Крым. Для этого нужно быть готовыми», — сказала она.

В 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного среди жителей полуострова, которые этот процесс поддержали. Украина и западные государства считают произошедшее аннексией. Москва настаивает, что процедура была проведена в рамках международного права и вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт. В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности Крыма является исторически закрытым. «Возврата к прежней системе не существует вообще. Никакого», — отмечал Путин.

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