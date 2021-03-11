В Совфеде оценили слова об ответственности России за конфликт в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Восприятие конфликта на Донбассе через призму России является главной ошибкой в «замутненном» сознании «подавляющего большинства современных украинских политиков». Об этом РБК рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что, хотя война в Донбассе была развязана Россией, Москва не осмелится присоединить территории региона к себе из-за отсутствии выгоды. Тем не менее Россия хочет «вернуть» Донбасс Украине, но на своих условиях, поэтому она «блокирует все позитивные вещи».

«Главная ошибка в этом замутненном сознании — это восприятие ситуации на юго-востоке через призму России. На самом деле ситуация на юго-востоке — следствие собственных ошибок украинских политиков и их ошибочного восприятия себя, своей страны и своего народа», — считает Косачев.

По его словам, Киев пытается строить моноэтническое государство на территории многонациональной страны, принуждая собственное население, в том числе несогласную часть, к совместному проживанию, используя методы принуждения. Косачев отметил, что пока украинские власти не могут признать, что это внутренний конфликт, привнесенный не из России и не от России зависящий.