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В Совфеде оценили слова об ответственности России за конфликт в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Восприятие конфликта на Донбассе через призму России является главной ошибкой в «замутненном» сознании «подавляющего большинства современных украинских политиков». Об этом РБК рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что, хотя война в Донбассе была развязана Россией, Москва не осмелится присоединить территории региона к себе из-за отсутствии выгоды. Тем не менее Россия хочет «вернуть» Донбасс Украине, но на своих условиях, поэтому она «блокирует все позитивные вещи».

«Главная ошибка в этом замутненном сознании — это восприятие ситуации на юго-востоке через призму России. На самом деле ситуация на юго-востоке — следствие собственных ошибок украинских политиков и их ошибочного восприятия себя, своей страны и своего народа», — считает Косачев.

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Фото:Александр Рукин / Global Look Press

По его словам, Киев пытается строить моноэтническое государство на территории многонациональной страны, принуждая собственное население, в том числе несогласную часть, к совместному проживанию, используя методы принуждения. Косачев отметил, что пока украинские власти не могут признать, что это внутренний конфликт, привнесенный не из России и не от России зависящий.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал РБК, что «негативно» относится к высказываниям Резникова.

Сенатор не согласился с тем, что «россияне блокируют все позитивные вещи» по урегулированию конфликта. «Смотря, что он считает позитивными вещами. Если он считает позитивными вещами передать границу на Донбассе под контроль украинских пограничников, то это не позитив <...> Я вообще никаких позитивных предложений со стороны Украины не вижу. Если бы с их стороны поступило предложение — давайте говорить с Донбассом напрямую, т.е. Украина напрямую говорит с признанными непризнанными республиками, — вот это был бы позитив», — сказал Цеков.

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Сенатор отметил, что это не первый раз, когда Резников допускает подобные высказывания. «Это человек, который никак не несет мир на земли Донбасса», — заключил он.

Ранее, 10 марта, между военнослужащими вооруженных сил Украины и народной милицией самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возобновились бои.

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