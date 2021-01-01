Генерал ВСУ опроверг «хорватский сценарий» в Донбассе

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Развитие «хорватского сценария» в ходе конфликта в Донбассе невозможно. Об этом в эфире «4 канала» заявил генерал Вооруженных сил Украины Виктор Назаров.

«Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они ее поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО — мощные вооруженные силы», — объяснил он.

По его словам, это была бы война, направленная на уничтожение боевого потенциала Украины, в которой Киев проиграл бы.

Речь идет об операции хорватской армии «Бюро» в 1995 году. Она продолжалась несколько дней и завершилась уничтожением самопровозглашенной Республики Сербская Краина. В результате изменилась этническая картина современной Хорватии. Несколько тысяч человек были убиты, сбежать удалось 200–250 тыс. сербам.