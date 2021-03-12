Мурашко заявил об эффективности «Спутника V» против «британского» штамма

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность как против «классического» COVID-19, так и против «британского» штамма коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заявление есть у РБК.

«Вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего «британского» штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — сказал глава Минздрава.

По его словам, эксперты Минздрава исследовали нейтрализующую активность сыворотки крови добровольцев, которых привили «Спутником V», в отношении «британского» штамма. Уровень нейтрализующих антител к этому штамму «достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2».

В середине декабря прошлого года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Исследования показали, что этот вид COVID-19 чаще приводит к госпитализации больных и летальным исходам. К концу февраля новый штамм обнаружили более чем в 100 странах мира.