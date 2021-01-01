Глава Минздрава Великобритании сообщил о найденном новом типе COVID-19

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В Британии обнаружен новый тип коронавирусной инфекции, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко подскочили. Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, его слова приводит Guardian. Он уточнил, что речь идет о Лондоне, Эссексе и некоторых районах Кента и Хертфордшира.

«Мы выявили новый тип коронавируса, который может вызвать более быстрое распространением заболевания на юго-востоке Англии», — заявил Хэнкок. По его словам, сейчас в стране было выявлено более 1000 случаев заражения новым возбудителем.

Министр уточнил, что течение болезни, вызываемой новым штаммом, нельзя назвать более тяжелым, чем у вызываемой «привычным» SARS CoV-2.

Глава Минздрава пояснил, что сейчас нет никаких оснований считать, что из-за этого эпидемиологическая ситуация в стране выйдет из-под контроля. В министерстве также сообщили, что уже уведомили о появлении новой мутации Всемирную организацию здравоохранения.