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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава Великобритании сообщил о найденном новом типе COVID-19

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

В Британии обнаружен новый тип коронавирусной инфекции, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах резко подскочили. Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, его слова приводит Guardian. Он уточнил, что речь идет о Лондоне, Эссексе и некоторых районах Кента и Хертфордшира.

«Мы выявили новый тип коронавируса, который может вызвать более быстрое распространением заболевания на юго-востоке Англии», — заявил Хэнкок. По его словам, сейчас в стране было выявлено более 1000 случаев заражения новым возбудителем.

Министр уточнил, что течение болезни, вызываемой новым штаммом, нельзя назвать более тяжелым, чем у вызываемой «привычным» SARS CoV-2.

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Глава Минздрава пояснил, что сейчас нет никаких оснований считать, что из-за этого эпидемиологическая ситуация в стране выйдет из-под контроля. В министерстве также сообщили, что уже уведомили о появлении новой мутации Всемирную организацию здравоохранения.

В конце октября группа швейцарских и испанских ученых объявила, что новый вариант коронавируса, который впервые был описан в июне, начал распространяться в европейских странах. Первые заражения вирусом, получившим название 20A.EU1, были выявлены в Арагоне и Каталонии. Затем он был обнаружен в Валенсии, а вскоре и в остальной Испании. Позднее этот возбудитель был отмечен в Швейцарии, Ирландии и Великобритании. Доля жителей Европы, заразившихся 20A.EU1, в сентябре колебалась в пределах от 40% до 70%.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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