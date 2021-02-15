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Роспотребнадзор заявил о регистрации первого теста на «британский» штамм

Он обладает высокой точностью и успешно прошел испытания на образцах с «британским» штаммом SARS-CoV-2, сообщили в ведомстве. На основе этой технологии можно создавать тесты для выявления любых других мутаций коронавируса

Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

Разработкой занимался Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Попова рассказала о тест-системе для определения мутаций коронавируса
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В ведомстве также подчеркнули, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и обладает высокой точностью. Это доказали испытания на клинических образцах с подтвержденным мутировавшим вирусом.

На основе разработанной учеными Роспотребнадзора технологии можно создавать тест-системы для обнаружения любых других мутация коронавируса, а также иных инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование.

Материал дополняется.

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Автор
Мария Лисицына
Роспотребнадзор коронавирус новый штамм коронавируса
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