Роспотребнадзор заявил о регистрации первого теста на «британский» штамм
Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
Разработкой занимался Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также подчеркнули, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и обладает высокой точностью. Это доказали испытания на клинических образцах с подтвержденным мутировавшим вирусом.