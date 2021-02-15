Эксперты признали «британский» штамм коронавируса более смертоносным

Похоже, что «британский» вариант коронавируса не только более заразный, но и представляет большую опасность для заразившихся. В первую очередь он опаснее для людей из группы риска — старше 55 лет

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Штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании, согласно предварительным данным, чаще приводит к госпитализации и смертям у заразившихся. Об этом свидетельствуют данные (*pdf), собранные Консультативной группой по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) при правительстве Великобритании.

О потенциально большей опасности штамма NERVTAG отчитывалась еще 21 января, однако в новом отчете группа опубликовала статистику, которая подтверждает большую летальность нового штамма. Всего в отчете собраны данные от девяти научно-исследовательских медицинских организаций, включая Лондонский имперский колледж, университет Эксетера, агентств здравоохранения Шотландии и Англии.

Так, по данным Лондонской школы гигиены и тропической медицины, у заразившихся новым штаммом коронавируса вероятность летального исхода на 1,58–1,71 раза больше, чем у тех, кто заразился «обычным» SARS-CoV-2. Лондонский имперский колледж оценил смертность от «британского» штамма на 1,29–1,36 раза выше, университет Эксетер — на 1,7 раза.

В среднем риск смерти при заражении «британским» штаммом коронавируса выше на 1,53 раза. В отчете NERVTAG подчеркивается, что эти данные предварительные и не могут однозначно показать то, насколько «британский» штамм опаснее обычного варианта коронавируса, но, скорее всего, он действительно вызывает более тяжелое течение болезни. Для того, чтобы дать точную оценку летальности «британского» штамма, ученым пока не хватает объема статистических данных.

Наиболее заметно относительное увеличение смертности в возрастной группе старше 55 лет. Среди людей младше 55 лет распространение «британского» штамма не оказывает существенного влияния на смертность.