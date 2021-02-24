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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ нашла «британский» штамм COVID-19 в более чем 100 странах

Фото: Misha Friedman / Getty Images
Фото: Misha Friedman / Getty Images
Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса VOC 202012/01, отличающийся более высокой заразностью, за прошедшую неделю был зарегистрирован еще в семи государствах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном бюллетене.

«С момента нашего последнего обновления 16 февраля VOC 202012/01 был обнаружен еще в семи странах. По состоянию на 23 февраля, во всех шести регионах ВОЗ 101 государство сообщило о регистрации этого штамма», — говорится в документе.

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Другой штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР (501Y.V2), также расширил географию распространения. За минувшую неделю он был выявлен еще в пяти государствах, их общее число достигает 51. В ВОЗ подчеркнули, что мутации в данном штамме помогают вирусу избегать реагирования иммунной системы. Таким образом, этот штамм также опасен для тех, кто уже переболел COVID-19 или прошел процедуру вакцинации.

Обнаруженный в Японии и Бразилии штамм также был обнаружен еще в восьми странах. Теперь этот штамм зафиксирован в 29 государствах.

21 февраля Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления двух мутаций, встречающихся у «британского» штамма коронавируса. Она была создана на базе Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава совместно с компанией «ДНК-технологии». Сообщалось, что выявление варианта VOC 202012/01 происходит благодаря полимеразной цепной реакции.

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