Вакцина Novavax оказалась эффективна против «британского штамма» COVID-19

Вакцина американской биотехнологической компании Novavax оказалась эффективна против «британского штамма» коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На днях стали известны результатам третьего этапа клинических испытаний, который прошел в Великобритании. По данным компании, эффективность вакцины против первоначального варианта коронавируса составила в 96,4% и 86,3% против британского.

Всего в исследовании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, при этом возраст 27% участников превышал 65 лет.

В конце января в компании сообщали, что согласно итогам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины Novavax составила 89,3%.