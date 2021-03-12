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Вакцина Novavax оказалась эффективна против «британского штамма» COVID-19

Вакцина американской биотехнологической компании Novavax оказалась эффективна против «британского штамма» коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На днях стали известны результатам третьего этапа клинических испытаний, который прошел в Великобритании. По данным компании, эффективность вакцины против первоначального варианта коронавируса составила в 96,4% и 86,3% против британского.

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Всего в исследовании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет, при этом возраст 27% участников превышал 65 лет.

В конце января в компании сообщали, что согласно итогам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины Novavax составила 89,3%.

В ноябре Bloomberg представил рейтинг востребованности вакцин против коронавируса. Novavax в нем заняла второе место по числу предварительных заказов (1,4 млрд доз, из них 160 млн — США, 100 млн — Европа), третье — Johnson & Johnson (1,3 млрд доз, из них 430 млн — США, 300 млн — европейские страны). Больше всего закупок в мире приходится на вакцину британской компании AstraZeneca.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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