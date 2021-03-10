Песков сообщил о самочувствии заразившегося коронавирусом Орешкина

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Помощник президента Максим Орешкин, заболевший коронавирусом, поправился. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Да. Поправился», — сказал Песков, комментируя самочувствие Орешкина.

О том, что Орешкин заразился коронавирусной инфекцией, 6 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Позднее Песков уточнил, что Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником.

Ранее коронавирусом переболели сам Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, министр образования Валерий Фальков, вице-премьер Александр Новак, министр транспорта Виталий Савельев, министр культуры Ольга Любимова и глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.