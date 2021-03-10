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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил о самочувствии заразившегося коронавирусом Орешкина

Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Помощник президента Максим Орешкин, заболевший коронавирусом, поправился. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Да. Поправился», — сказал Песков, комментируя самочувствие Орешкина.

Путин не контактировал лично с заразившимся COVID-19 Орешкиным
Политика
Владимир Путин

О том, что Орешкин заразился коронавирусной инфекцией, 6 марта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Позднее Песков уточнил, что Владимир Путин не контактировал лично со своим помощником.

Ранее коронавирусом переболели сам Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров, министр образования Валерий Фальков, вице-премьер Александр Новак, министр транспорта Виталий Савельев, министр культуры Ольга Любимова и глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

Также переболели и несколько губернаторов, в том числе глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Максим Орешкин Дмитрий Песков
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Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом
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