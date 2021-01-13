Глава Минцифры заразился коронавирусом

Максут Шадаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев заразился коронавирусом. Об этом сообщил на совещании президента с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко (трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24»).

«В данный момент он [Шадаев] успешно борется с ковидом, уже идет на поправку», — доложил Чернышенко Владимиру Путину.

«Давайте пожелаем министру выздоровления быстрейшего и выхода на работу», — ответил президент.

Шадаев — не первый министр, заболевший COVID-19. Так, например, в апреле прошлого года коронавирусом заболел премьер-министр страны Михаил Мишустин. В середине мая главу правительства выписали из больницы. В августе коронавирусом заразился глава Минэнерго Александр Новак, в ноябре заболел министр транспорта Виталий Савельев.

Также в ноябре с коронавирусом слег советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. Весной прошлого года COVID-19 перенес и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.