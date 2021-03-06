Путин не контактировал лично с заразившимся COVID-19 Орешкиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина в последнее время не было личных контактов со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Прямых контактов у них не было», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что Орешкин заразился коронавирусом, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Кемеровскую область. «К сожалению, он [Орешкин] заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — сказал Мишустин.

С начала пандемии многие мероприятия с участием Путина проходят в дистанционном формате, в том числе совещания с членами правительства. Кроме того, все люди, с которыми встречается президент, проходят тщательную медицинскую проверку и сдают тест на коронавирус, говорил Песков.