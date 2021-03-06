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Пандемия коронавируса ,  
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Путин не контактировал лично с заразившимся COVID-19 Орешкиным

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина в последнее время не было личных контактов со своим помощником Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Прямых контактов у них не было», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом
Политика
Максим Орешкин

О том, что Орешкин заразился коронавирусом, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в Кемеровскую область. «К сожалению, он [Орешкин] заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — сказал Мишустин.

С начала пандемии многие мероприятия с участием Путина проходят в дистанционном формате, в том числе совещания с членами правительства. Кроме того, все люди, с которыми встречается президент, проходят тщательную медицинскую проверку и сдают тест на коронавирус, говорил Песков.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Владимир Путин Дмитрий Песков Максим Орешкин
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