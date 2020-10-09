Самарский губернатор заболел коронавирусом

Дмитрий Азаров ушел на двухнедельную изоляцию. Одновременно он пообещал передать врачам автомобили самарских чиновников

Дмитрий Азаров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что ушел на самоизоляцию из-за заражения коронавирусной инфекцией.

«От вируса не застрахован никто, и меня он тоже не обошел стороной. В итоге 14 дней буду работать на самоизоляции», — написал он в своем Instagram.

О своей болезни Азаров сообщил в конце обращения, посвященного мерам по борьбе с распространением вируса. В частности губернатор пообещал забрать у чиновников 130 автомобилей и передать их в медицинские учреждения. «В помощь медикам привлечем студентов последних курсов медуниверситета и ординаторов», — пообещал глава региона.

Азаров также напомнил, что гражданам необходимо соблюдать целый ряд требований: носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. «Молодежь, донесите до старшего поколения, кому 65 лет и больше, чтобы соблюдали самоизоляцию. Именно среди них большой процент заболевших. Только совместными усилиями сможем избежать весенней ситуации, простоя в экономике и ограничений, которых я не хочу так же, как и вы», — заявил Азаров.