Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Об этом в Благовещенске объявил глава правительства Михаил Мишустин. Ранее в Москву отправили весь журналистский пул премьера после заболевания нескольких человек

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр энергетики Александр Новак заразился COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья», — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

Утром 18 августа из Благовещенска в Москву отправили в полном составе правительственный пул журналистов, освещавших работу премьера в ходе его поездки по Дальнему Востоку. Это произошло после того, как у нескольких из них тесты на коронавирусную инфекцию дали положительные результаты.

Представитель Минэнерго сообщил РБК, что Новак чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов COVID-19 и в предстоящей встрече министров в рамках мониторингового комитета ОПЕК+ он собирается принять участие по видеосвязи.