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Глава Минэнерго Новак заразился коронавирусом

Об этом в Благовещенске объявил глава правительства Михаил Мишустин. Ранее в Москву отправили весь журналистский пул премьера после заболевания нескольких человек
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Министр энергетики Александр Новак заразился COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участия. Дай бог ему здоровья», — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

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Михаил Мишустин (в центре) во время рабочей поездки на Дальний Восток

Утром 18 августа из Благовещенска в Москву отправили в полном составе правительственный пул журналистов, освещавших работу премьера в ходе его поездки по Дальнему Востоку. Это произошло после того, как у нескольких из них тесты на коронавирусную инфекцию дали положительные результаты.

Представитель Минэнерго сообщил РБК, что Новак чувствует себя хорошо, у него нет никаких симптомов COVID-19 и в предстоящей встрече министров в рамках мониторингового комитета ОПЕК+ он собирается принять участие по видеосвязи.

Последние встречи министра, по информации на сайте Минэнерго, состоялись 13 августа в рамках рабочей поездки главы правительства по Дальнему Востоку. 13 августа Новак участвовал в совещании о ходе строительства Баимского горно-обогатительного комбината, а также в режиме видеоконференции ознакомился с работой плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» на Чукотке.

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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Самым высокопоставленным российским чиновником, переболевшим коронавирусом, был премьер Мишустин. Он доложил президенту Владимиру Путину о положительном тесте на коронавирус 30 апреля и ушел на самоизоляцию.

COVID-19 диагностировали также у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министра культуры Ольги Любимовой, а также у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. 12 августа стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал вице-премьер Юрий Трутнев, после чего перешел на дистанционный режим работы.

О регистрации российской вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Ее использование предполагается начать одновременно с расширенным третьим этапом испытаний. Прививать в первую очередь планируют группы риска, главным образом медицинский персонал.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Владислав Гордеев, Людмила Подобедова
Теги: коронавирус, эпидемия, Александр Новак
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