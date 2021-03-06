Кравчук предупредил Россию о возможных «радикальных шагах» по Донбассу

Киев предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта и переговоры по Донбассу зайдут в тупик, заявил глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», сообщает 24tv.ua.

По его мнению, Москва пытается играть роль наблюдателя, хотя ей никто такого права не давал.

«Если Россия будет настаивать на том, что она не сторона конфликта и будет блокировать переговоры, то можно будет говорить, что ситуация в тупике и ее можно вывести из этого только радикальными шагами», — сказал Кравчук. При этом он исключил силовое решение конфликта.

По его словам, украинская сторона готова действовать на основе достигнутых соглашений, но Москва «не хочет мира» в Донбассе.