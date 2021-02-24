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Украина запланировала вернуть Донбасс до 2025 года

Ключевой результат Стратегии интегрированного управления границами — готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Правительство Украины утвердило изменения в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. В частности, в документ внесли пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас неподконтрольны Киеву. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина, передает «Укринформ».

Согласно принятому правительством распоряжению о внесении изменений в стратегию, Украина должна быть готова к охране этого участка границы после восстановления контроля над ним.

Документ также устанавливает задачу по модернизации системы охраны границы вне пунктов пропуска. Для этого будет проведена оптимизация структуры подразделений погранслужбы, перераспределение ресурсов, развитие подразделений быстрого реагирования, совершенствование системы наблюдения, в том числе с использованием беспилотников, и другие мероприятия.

Глава МИД Украины раскрыл сценарий Киева по решению конфликта в Донбассе
Политика
Дмитрий Кулеба

Как сообщает издание, ключевой результат стратегии — готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС.

Стратегия интегрированного управления границами Украины до 2025 года была принята 24 июля 2019 года. Она должна согласовываться со Стратегией национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский утвердил в сентябре 2020 года.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между вооруженными силами и другими силовыми структурами Украины с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев — с другой. По утверждению властей Украины, а также мнению стран Запада, на стороне повстанцев в конфликте участвуют российские военные. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.

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Кремль увидел риск военного решения в Донбассе после санкций Зеленского
Политика
Фото:Сергей Ваганов / EPA / ТАСС

Спустя некоторое время после начала конфликта тогдашний президент Украины Петр Порошенко принял Закон об особом статусе Донбасса. Он предусматривает введение особого статуса управления в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных сейчас Киеву территориях выборов в местные органы власти. Порядок действий регламентирует «формула Штайнмайера», которую в октябре 2019 года одобрил Киев. В соответствии с ней особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР будет введен после проведения выборов на временной основе, а после того как независимость голосования оценит ОБСЕ — на постоянной.

Авторы
Мария Лисицына, Михаил Юшков
Украина ДНР ЛНР Донбасс пограничная служба
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