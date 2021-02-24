Украина запланировала вернуть Донбасс до 2025 года

Ключевой результат Стратегии интегрированного управления границами — готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Правительство Украины утвердило изменения в Стратегию интегрированного управления границами до 2025 года. В частности, в документ внесли пункт о восстановлении контроля над границей с Россией в пределах самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас неподконтрольны Киеву. Соответствующее решение было принято на заседании кабмина, передает «Укринформ».

Согласно принятому правительством распоряжению о внесении изменений в стратегию, Украина должна быть готова к охране этого участка границы после восстановления контроля над ним.

Документ также устанавливает задачу по модернизации системы охраны границы вне пунктов пропуска. Для этого будет проведена оптимизация структуры подразделений погранслужбы, перераспределение ресурсов, развитие подразделений быстрого реагирования, совершенствование системы наблюдения, в том числе с использованием беспилотников, и другие мероприятия.

Как сообщает издание, ключевой результат стратегии — готовность и способность охранять внешние границы Евросоюза (в рамках украинских границ) после получения страной полноправного членства в ЕС.