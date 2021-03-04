Политика , 04 мар, 13:06
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В Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе
В Кремле выразили обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения», — сказал Песков.
По его словам, российская сторона фиксирует «вход украинских военных в те зоны, в которых они не должны быть после разведения». Песков выразил надежду, что Киев сможет удержать военных от «дальнейших провокационных действий».
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