Грызлов обвинил Киев в эскалации конфликта в Донбассе

Борис Грызлов (Фото: Global Look Press)

Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе, сводя к нулю большинство договоренностей. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам ее заседания, передает ТАСС.

По его словам, на заседании участники обсудили новую волну нарушений со стороны ВС Украины на линии соприкосновения. Грызлов назвал их целенаправленными и совершенными по приказу Киева.

«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — отметил полпред.

Он указал, что наблюдатели продолжают фиксировать новые обстрелы Донбасса и размещение боевой техники в жилых районах.

Народная милиция ДНР 3 марта разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по позициям ВСУ, чтобы защитить население от украинского террора. Это решение объяснили тем, что Киев нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели не реагируют на это.