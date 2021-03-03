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Грызлов обвинил Киев в эскалации конфликта в Донбассе

Борис Грызлов
Борис Грызлов (Фото: Global Look Press)

Украина провоцирует эскалацию конфликта в Донбассе, сводя к нулю большинство договоренностей. Об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам ее заседания, передает ТАСС.

По его словам, на заседании участники обсудили новую волну нарушений со стороны ВС Украины на линии соприкосновения. Грызлов назвал их целенаправленными и совершенными по приказу Киева.

«Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — отметил полпред.

Он указал, что наблюдатели продолжают фиксировать новые обстрелы Донбасса и размещение боевой техники в жилых районах.

Народная милиция ДНР 3 марта разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по позициям ВСУ, чтобы защитить население от украинского террора. Это решение объяснили тем, что Киев нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели не реагируют на это.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест в связи с этим заявлением. Он подчеркнул, что Киев расценивает его как «угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения минских договоренностей».

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Украина и непризнанные ДНР и ЛНР 27 июля 2020 года заключили бессрочное перемирие, согласно которому в зоне конфликта запрещены любые наступательные действия и использование любых видов летательных аппаратов.

Уже на следующий день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей и с тех пор регулярно сообщают об обстреле своих позиций противником.

Борис Грызлов Украина Донбасс конфликт эскалация ДНР и ЛНР
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