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Кравчук выразил протест из-за разрешения ДНР открывать упреждающий огонь

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил протест в связи с разрешением силам Донецкой народной республики (ДНР) вести упреждающий огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Facebook делегации.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», — заявил он.

Ранее народная милиция ДНР разрешила своим подразделениям открывать упреждающий огонь по точкам украинской армии, чтобы защитить население от «украинского террора». В сообщении говорилось, что Украина нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели не реагируют на эти нарушения.

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Украина и непризнанные Донецкая и Луганская народные республики заключили так называемое бессрочное перемирие с 27 июля 2020 года. Согласно договоренностям, запрещены любые наступательные действия, использование любых видов летательных аппаратов.

Однако уже на следующий день стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. С тех пор Украина, ДНР и ЛНР регулярно сообщают об обстреле своих позиций противниками.

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