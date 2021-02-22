Глава МИД Украины раскрыл сценарий Киева по решению конфликта в Донбассе

Дмитрий Кулеба (Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проработал пять сценариев в связи с ухудшением ситуации с конфликтом в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас наш сценарий можно условно назвать «плохой мир лучше, чем хорошая война», и именно по нему движемся», — сказал Кулеба. При этом дипломат отметил, что Киев намерен по максимуму использовать минский переговорный процесс для достижения мира в регионе.

Ситуация на востоке Украины вновь обострилась в середине февраля. 14 февраля трое украинских военнослужащих подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи Новолуганска. Ранее в Киеве сообщили о гибели двух военнослужащих в районе населенного пункта Марьинка.

На этом фоне глава офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы заложенные в минских соглашениях принципы были выполнены.