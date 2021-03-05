Украина попросила у США ввести новые всеобъемлющие санкции против России

Юлия Свириденко (Фото: yulia.svyrydenko / Facebook)

Киев выступил с призывом к администрации президента США Джо Байдена ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» против газопровода «Северный поток-2». С таким заявлением выступила заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко на видеоконференции Atlantic Council.

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, — заявила Свириденко, уточнив, что санкции против России должны быть против проекта «Северный поток-2».

Свириденко также отметила, что для Украины крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе о будущем Донбасса как в «нормандском», так и в «минском формате».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что

Вашингтон не исключает введения дальнейших мер против газопровода. Однако точных сроков введения не назвал.