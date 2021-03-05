Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме Спорт, 21:40 МИД оценил возможность новой перевозки дипломатов на дрезине Общество, 21:27 Отец Большунова заявил об угрозе для лыжника «поломать ноги» в эстафете Спорт, 21:24 «Чуть не сломали Большунова». Чего не хватило России до золота в эстафете Спорт, 21:21 События недели: листинг Fix Price, нефть по $69 и новые санкции Инвестиции, 21:12 Украина попросила у США ввести новые всеобъемлющие санкции против России Политика, 21:11 Олег Знарок установил рекорд по количеству матчей в Кубке Гагарина Спорт, 20:56 В Москве поднимут тарифы на эвакуацию автомобилей Общество, 20:54 Вера Полозкова или Анна Ахматова: а вы разбираетесь в поэзии? Стиль, 20:50 Объявлен состав женской сборной России в марафоне на лыжном ЧМ Спорт, 20:39 Третья страна утвердила изменения налогового соглашения с Россией Экономика, 20:21 Марта Леман — о важности перемен в управлении и собственном образе РБК Стиль и Ermanno Scervino, 20:14 «Пулково» ответило на сравнение логотипа службы со словом «расквас» Общество, 20:05 Российская лыжница пропустит последнюю гонку ЧМ из-за болезни Спорт, 20:04
Политика ,  
0 

Украина попросила у США ввести новые всеобъемлющие санкции против России

«Газпром» GAZP ₽226,73 +2,53% Купить
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: yulia.svyrydenko / Facebook)

Киев выступил с призывом к администрации президента США Джо Байдена ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» против газопровода «Северный поток-2». С таким заявлением выступила заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко на видеоконференции Atlantic Council.

«Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, — заявила Свириденко, уточнив, что санкции против России должны быть против проекта «Северный поток-2».

Зеленский в беседе с Дудой назвал «Северный поток» «ловушкой для Европы»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Свириденко также отметила, что для Украины крайне важно участие Вашингтона в переговорном процессе о будущем Донбасса как в «нормандском», так и в «минском формате».

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что
Вашингтон не исключает введения дальнейших мер против газопровода. Однако точных сроков введения не назвал.

По оценкам бывшего министра экономики Украины, президента Центра рыночных реформ Владимира Ланового ущерб Украине после запуска «Северного потока-2» может составить $3 млрд в год. Эксперт отметил, что потери не критичны для страны, но могут вызвать очередное повышение коммунальных тарифов.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, в обход Украины. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Против реализации проекта выступают США. Там считают, что он угрожает энергетической безопасности Европы. В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим.

Украина Северный поток-2 США санкции
Материалы по теме
США внесли строящую «Северный поток-2» баржу в новый санкционный список
Политика
Главы МИД Польши и Украины призвали США остановить «Северный поток-2»
Политика
В ФРГ объяснили необходимость моратория на «Северный поток-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter