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Пандемия коронавируса ,  
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Ангола, Джибути и Конго зарегистрировали «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в трех африканских странах. Препарат одобрили власти Анголы, Джибути и Республики Конго. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В организации отметили, что препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. В РФПИ подчеркнули, что по количеству полученных одобрений регуляторами разных стран вакцина «Спутник V» входит в тройку самых популярных в мире препаратов против COVID-19. Там уточнили, что вакцину зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

Разработчики вакцины «Спутник Лайт» сообщили о заявках на ее регистрацию
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил высокий спрос на произведенную российскими специалистами вакцину. «Регистрация «Спутника V» в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру», — сказал Дмитриев.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе 2020 года. Ее разработкой занимался НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Эффективность препарата, по утверждению разработчика, составляет около 92%. Эти данные позже подтвердил международный медицинский журнал Lancet.

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Первой зарубежной страной, которая договорилась о поставках препарата, стала Белоруссия.  Как отмечают в РФПИ, сейчас применение «Спутника V» одобрили регуляторы в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (территории в составе Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии и Словакии.

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Вторая страна ЕС одобрила использование российской вакцины «Спутник V»
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Фото:EPA / ТАСС

19 января РФПИ подал заявку о регистрации «Спутника V» в Евросоюзе. В организации допустили, что препарат может получить одобрение европейского регулятора в марте. Не дожидаясь решения европейского регулятора,

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Применение вакцины одобрили Венгрия и Словакия.

коронавирус Спутник V вакцина Ангола Джибути Конго
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