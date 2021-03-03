Ангола, Джибути и Конго зарегистрировали «Спутник V»

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Российскую вакцину против COVID-19 «Спутник V» зарегистрировали в трех африканских странах. Препарат одобрили власти Анголы, Джибути и Республики Конго. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В организации отметили, что препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры. В РФПИ подчеркнули, что по количеству полученных одобрений регуляторами разных стран вакцина «Спутник V» входит в тройку самых популярных в мире препаратов против COVID-19. Там уточнили, что вакцину зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил высокий спрос на произведенную российскими специалистами вакцину. «Регистрация «Спутника V» в Анголе, Джибути и Конго позволит партнерам получить доступ к безопасному и эффективному препарату, который пользуется высоким доверием и применяется по всему миру», — сказал Дмитриев.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в России в августе 2020 года. Ее разработкой занимался НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Эффективность препарата, по утверждению разработчика, составляет около 92%. Эти данные позже подтвердил международный медицинский журнал Lancet.