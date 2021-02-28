Пандемия коронавируса , 28 фев, 10:18
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Разработчики вакцины «Спутник Лайт» сообщили о заявках на ее регистрацию
Разработчики упрощенной версии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», подали заявку на одобрение препарата в России и «некоторых других странах», говорится в сообщении Twitter-аккаунта, созданного для продвижения вакцины.
Лайт-вакцина от коронавируса COVID-19 является первым компонентом российской вакцины «Спутник V», объяснял в декабре 2020 года глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В январе 2021-го Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний «Спутник Лайт».
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