Разработчики вакцины «Спутник Лайт» сообщили о заявках на ее регистрацию

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Разработчики упрощенной версии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», подали заявку на одобрение препарата в России и «некоторых других странах», говорится в сообщении Twitter-аккаунта, созданного для продвижения вакцины.

Лайт-вакцина от коронавируса COVID-19 является первым компонентом российской вакцины «Спутник V», объяснял в декабре 2020 года глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В январе 2021-го Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний «Спутник Лайт».

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