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Уругвай заявил от готовности закупить российскую вакцину «Спутник V»

Уругвай намерен закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Власти страны ждут, когда из России будут направлены соответствующие нормативные документы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Даниэля Салинаса.

«Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин. — РБК) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили… Мы ждем нормативные документы», — заявил он агентству.

По словам Салинаса, власти Уругвая также хотели бы обеспечить производство «Спутник V» на территории страны.

Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:belmedpreparaty / Vk

Глава Минздрава подчеркнул, что Уругвай заинтересован в сотрудничестве с Россией в области здравоохранения. В частности, а сфере учебных обменов специалистами.

По данным Национальной системы Уругвая по чрезвычайным ситуациям, за сутки в стране коронавирусной инфекцией заразись 854 человека. При этом за все время пандемии в республике COVID-19 обнаружили у 56,5 тыс. граждан. Из них около 7 тыс. пациентов уже выздоровели, еще 601 человек умер.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил вопрос поставок и производства вакцины «Спутник V» c федеральным канцлеров Австрии Себастьяном Курцем. Тогда в пресс-службе Кремля подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Вены.

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коронавирус вакцина Спутник V Уругвай
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Путин обсудил с канцлером Австрии поставку вакцины «Спутник V»
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Молдавия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
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