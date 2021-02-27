Уругвай заявил от готовности закупить российскую вакцину «Спутник V»

Уругвай намерен закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Власти страны ждут, когда из России будут направлены соответствующие нормативные документы. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения республики Даниэля Салинаса.

«Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин. — РБК) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили… Мы ждем нормативные документы», — заявил он агентству.

По словам Салинаса, власти Уругвая также хотели бы обеспечить производство «Спутник V» на территории страны.

Глава Минздрава подчеркнул, что Уругвай заинтересован в сотрудничестве с Россией в области здравоохранения. В частности, а сфере учебных обменов специалистами.