Уругвай заявил от готовности закупить российскую вакцину «Спутник V»
«Мы выражаем стремление, чтобы вакцина была в портфеле (вакцин. — РБК) из-за ее хороших качеств, но нам пока не ответили… Мы ждем нормативные документы», — заявил он агентству.
По словам Салинаса, власти Уругвая также хотели бы обеспечить производство «Спутник V» на территории страны.
Глава Минздрава подчеркнул, что Уругвай заинтересован в сотрудничестве с Россией в области здравоохранения. В частности, а сфере учебных обменов специалистами.