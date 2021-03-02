В Роспотребнадзоре сообщили о еще не завершенной первой волне COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России еще не закончилась первая волна коронавируса, при этом ситуация постепенно стабилизируется, сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

О том, что страна еще не справилась с первой волной COVID-19, говорит то, что она до сих пор не прошла через нулевое значение выявленных за сутки случаев заражения, пояснил он.

«Мы еще первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта [2020 года]», — сказал Горелов (цитата по ТАСС).

Сейчас Россия находится «в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса или эпидпроцесса».