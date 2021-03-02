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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре сообщили о еще не завершенной первой волне COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России еще не закончилась первая волна коронавируса, при этом ситуация постепенно стабилизируется, сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

О том, что страна еще не справилась с первой волной COVID-19, говорит то, что она до сих пор не прошла через нулевое значение выявленных за сутки случаев заражения, пояснил он.

«Мы еще первую волну с вами не пережили, потому что классика жанра: ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта [2020 года]», — сказал Горелов (цитата по ТАСС).

Сейчас Россия находится «в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса или эпидпроцесса».

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В конце февраля Горелов говорил, что не ожидает подъема заболеваемости COVID-19 весной. При этом он не исключил, что возможны сезонные колебания числа заболевших. В свою очередь инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в разговоре с РБК спрогнозировал рост числа зараженных в середине весны. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что летом число новых случаев, скорее всего, снизится, но осенью не исключен очередной всплеск заболеваемости.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за последние сутки выявлено 10 565 случаев заболевания COVID-19. Впервые с октября прошлого года число заболевших не превысило 11 тыс. Умер 441 человек, выздоровели 14 966. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 4,2 млн случаев заражения, умерли свыше 86,8 тыс. человек, выздоровели более 3,8 млн.

В конце февраля в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что с начала эпидемии в России переболели COVID-19 4,2 млн человек, еще 4 млн привились. По словам Горелова, иммунитет к коронавирусу появился лишь у 5,7–6% россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова 2 марта заявила, что коллективный иммунитет у населения сможет выработаться к августу 2021 года, если сохранится такой же темп вакцинации.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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