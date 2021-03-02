В России впервые за полгода выявили менее 11 тыс. зараженных COVID

За последние сутки в России, по подсчетам оперативного штаба, умер 441 человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По статистике оперативного штаба в России за минувшие сутки выявили 10 565 случаев заражения коронавирусом. В последний раз меньше 11 тыс. инфицированных за сутки фиксировали 5 октября 2020 года — 10 888 случаев, 4 октября — 10 499 случаев.

За последние 24 часа в стране умер 441 человек, зараженный коронавирусом. С начала пандемии заразились 4,2 млн россиян, умерли 86,8 тыс., согласно подсчету оперативного штаба.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (1277), Санкт-Петербурге (937) и Московской области (617). Следом по количеству выявленных случаев заболевания лидируют: