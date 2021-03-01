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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили о продолжении второй волны пандемии COVID-19 в мире

Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images
Фото: Yuichi Yamazaki / Getty Images

Вторая волна пандемии коронавируса не закончилась. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

«Вторая волна не закончилась. Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны» — сказала Вуйнович.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам представителя ВОЗ, у населения многих стран все еще нет «достаточного иммунитета». Также Вуйнович добавила, что ВОЗ по-прежнему призывает быть осторожными и соблюдать меры безопасности в связи с пандемией.

1 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что организация впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19. По данным ВОЗ, рост числа заражений отмечен в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии. Всего за прошлую неделю организация зафиксировала более 2,6 млн случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

коронавирус COVID-19 ВОЗ
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