Число смертей от COVID за сутки в России опустилось до минимума с ноября

В России уже неделю фиксируют менее 12 тыс. новых случаев заболевания за сутки. Смертность находится на минимальном уровне с середины ноября

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России за сутки выявлен 11 571 новый случай коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Умерли 333 человека, это минимум с 16 ноября.

Всего с начала эпидемии в России заболели COVID-19 4,257 млн, умерли 86 455 человек. Седьмой день подряд в стране фиксируют менее 12 тыс. случаев заболевания за сутки.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (2097), Санкт-Петербурге (943) и Московской области (629). За пределами столичного региона по количеству выявленных случаев заболевания лидируют:

Нижегородская область — 386;

Воронежская область — 293;

Ростовская область — 286;

Самарская область — 278;

Иркутская область — 228.

Москва также лидирует по количеству смертей за сутки (42). Вслед за ней идут Санкт-Петербург (35), Московская (24) и Ульяновская (15) области, Краснодарский (15) и Красноярский (14) края.