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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

На сегодняшний день иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 выработался лишь у 5,7 — 6% жителей России. Об этом сообщил врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «Российская газета».

По словам Горелова, с начала эпидемии в России коронавирусом переболели 4,2 млн человек, еще 4 млн сделали прививки против COVID-19. Также эксперт учел тех, кто перенес инфекцию бессимптомн и не обращался к врачам.

«То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн (численность населения России — РБК.) — лишь 5,7-6%», — сказал Горелов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Он назвал это «неутешительной» статистикой. По его словам, чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70% населения. В мире в целом ситуация тоже «далеко не радостная», поэтому ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится, заключил Горелов.

В январе министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может появиться в течение ближайших шести месяцев. Это произойдет, когда к инфекции станут невосприимчивы 60% от взрослого населения, то есть 68–69 млн человек.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что в мире коллективный иммунитет к коронавирусу не появится в 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию.
По ее словам, даже если коллективный иммунитет выработается в нескольких государствам, «это не защитит людей по всему миру».

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В свою очередь аналитики Citi Research спрогнозировали, что коллективный иммунитет к COVID-19 начнет формироваться в мире только к концу 2021 года.

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