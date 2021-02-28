В Роспотребнадзоре назвали долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Фото: Андрей Любимов / РБК

На сегодняшний день иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 выработался лишь у 5,7 — 6% жителей России. Об этом сообщил врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «Российская газета».

По словам Горелова, с начала эпидемии в России коронавирусом переболели 4,2 млн человек, еще 4 млн сделали прививки против COVID-19. Также эксперт учел тех, кто перенес инфекцию бессимптомн и не обращался к врачам.

«То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн (численность населения России — РБК.) — лишь 5,7-6%», — сказал Горелов.

Он назвал это «неутешительной» статистикой. По его словам, чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70% населения. В мире в целом ситуация тоже «далеко не радостная», поэтому ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится, заключил Горелов.