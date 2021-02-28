Байден объяснил авиаудар США в Сирии готовящимися атаками на военных

Проиранские группы ополчения в Сирии планировали новые атаки на военных США, заявил президент Джо Байден. Глава государства 27 февраля уведомил конгресс о нанесенном американцами авиаударе на востоке Сирии. Текст письма, направленного в палату представителей и сенат, опубликован на сайте Белого дома.

«По моему указанию 25 февраля 2021 года вооруженные силы США нанесли точечный удар по инфраструктуре в восточной Сирии, которую использовали поддерживаемые Ираном негосударственные группы ополчения», — говорится в нем.

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