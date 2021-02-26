В Кремле прокомментировали авиаудар США по Сирии

В Москве внимательно следят за ситуацией с авиаударом США по проиранским ополченцам в Сирии, и находятся в контакте с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Кремле «очень внимательно» следят за ситуацией вокруг авиаудара в Сирии, который США нанесли по зданию, связанному с проиранским ополчением, поддерживаемым Дамаском. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очень внимательно мониторим ситуацию. Находимся в контакте с сирийскими коллегами», — сообщил Песков.

При этом на вопрос, уведомляли ли США Россию об ударе, Песков заявил, что не может комментировать этот аспект. «Не могу ответить на этот вопрос, потому что контакты идут по линии военных», — сказал он.

Ранее Минобороны США сообщило об авиаударе в Сирии, уточнив, что он носил оборонительный характер. По словам представителя ведомства, ему предшествовали три атаки ополченцев на американских военных. С помощью удара Пентагон пытался предотвратить удары по контингенту США в будущем, отметили в ведомстве. Приказ об ударе отдал президент Джо Байден.