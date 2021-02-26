В Кремле прокомментировали авиаудар США по Сирии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 13:39
Персональный гид по подаркам: 50 полезных и красивых вещей РБК и Крокус Сити Молл, 13:42 «Спартак» перевел бразильского футболиста во вторую команду Спорт, 13:36 Компания ASUS и Republic of Gamers объявили конкурс «Я — стример» Пресс-релиз, 13:33 Трейдеры потеряли более $1 млрд на фоне падения курса биткоина Крипто, 13:32 Аналитики сообщили о рекордном росте суммы ипотечного кредита в России Недвижимость, 13:30 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 13:13 Как налоговики определяют фиктивные просроченные сделки и лженеустойки Pro, 13:02 Кремль не увидел угрозы соглашениям по Карабаху из-за ситуации в Армении Политика, 13:00 Toyota отзовет в России 3,5 тыс. машин из-за проблем с тормозами Авто, 12:58 Нанесенный арестованным мэром Томска Кляйном ущерб оценили в 11 млн руб. Общество, 12:58 Песков назвал паспорта о вакцинации в ЕС предметом для будущих контактов Общество, 12:55 Рой Джонс заявил о желании провести бой с Федором Емельяненко Спорт, 12:54 Песков после отъезда дипломатов на дрезине назвал тернистой их службу Политика, 12:49 Райффайзенбанк рассказал о страхах россиян продавать жилье в ипотеку Недвижимость, 12:48
Политика ,  
0 

В Кремле прокомментировали авиаудар США по Сирии

В Москве внимательно следят за ситуацией с авиаударом США по проиранским ополченцам в Сирии, и находятся в контакте с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В Кремле «очень внимательно» следят за ситуацией вокруг авиаудара в Сирии, который США нанесли по зданию, связанному с проиранским ополчением, поддерживаемым Дамаском. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Очень внимательно мониторим ситуацию. Находимся в контакте с сирийскими коллегами», — сообщил Песков.

При этом на вопрос, уведомляли ли США Россию об ударе, Песков заявил, что не может комментировать этот аспект. «Не могу ответить на этот вопрос, потому что контакты идут по линии военных», — сказал он.

Ранее Минобороны США сообщило об авиаударе в Сирии, уточнив, что он носил оборонительный характер. По словам представителя ведомства, ему предшествовали три атаки ополченцев на американских военных. С помощью удара Пентагон пытался предотвратить удары по контингенту США в будущем, отметили в ведомстве. Приказ об ударе отдал президент Джо Байден.

Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара
Политика
Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что при нанесении удара Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. В результате были разрушены несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии.

В Совфеде назвали решение нанести авиаудар по территории Сирии возмутительным. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков напомнил, что удар был нанесен по территории суверенного государства без согласия руководства страны.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги В России — бум субсидиарной ответственности. Какие сделки в зоне риска Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Ближний Восток является взрывоопасным регионом и подобные действия очень опасны.

«Американцам нужна небольшая маленькая, но победоносная война подальше от американских границ для того, чтобы отвлечь внимание своего народа от тех проблем, которые накопились», — считает Джабаров.

Авторы
Полина Химшиашвили, Мария Лисицына
Дмитрий Песков Сирия США авиаудар Иран
Материалы по теме
Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара
Политика
США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter