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Политика ,  
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Байден посоветовал Ирану «быть осторожнее» после удара США по Сирии

Действия Тегерана не останутся безнаказанными, пообещал американский президент. Как сообщили в Пентагоне, авиаудар по объектам ополченцев в Сирии, поддерживаемых Ираном, носил оборонительный характер и стал ответом на их атаки
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Действия Ирана не останутся безнаказанными, заявил президент США Джо Байден. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какой сигнал Вашингтон хотел направить Тегерану своим авиаударом в Сирии.

«Вы не можете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — заявил он (цитата по Reuters).

ВВС США по приказу Байдена нанесли авиаудар по объектам сирийских ополченцев, которых поддерживает Тегеран, в ночь на 26 февраля. В Минобороны США заявили, что он носил оборонительный характер.

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Джон Кирби

Газета Politico писала, что американскому авиаудару предшествовали несколько атак на американских военных в Ираке, предположительно, осуществленных ополченцами. В ходе одной из них у международного аэропорта Эрбиль погиб американский солдат, еще девять человек пострадали. Также один человек пострадал в ходе ракетного обстрела авиабазы Балад. Кроме того, в субботу, 20 февраля, две ракеты упали на территории «зеленой зоны» в Багдаде, недалеко от посольства США.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, удар ВВС США был нанесен по объектам ополченцев, расположенным у города Абу-Кемаль на сирийско-иракской границе. Два истребителя F-15 выпустили семь снарядов, в результате девять объектов были полностью уничтожены, еще два — сильно повреждены. Кирби заявил также, что у американских военных есть данные о потерях среди повстанцев, но не стал их приводить.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при нанесении удара Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. Американская сторона сообщила также, что уведомила о предстоящем ударе Россию и партнеров по коалиции.

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Сирийский МИД расценил авиаудар США как «незаконную агрессию». Дамаск призвал администрацию Байдена «придерживаться международного права, а не закона джунглей».

Российское министерство также осудило действия Вашингтона, заявив, что Москва не поддерживает «попытки превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов». В Кремле сообщили, что «очень внимательно» следят за ситуацией.

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден Иран авиаудар Сирия
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