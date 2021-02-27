Байден посоветовал Ирану «быть осторожнее» после удара США по Сирии

Действия Тегерана не останутся безнаказанными, пообещал американский президент. Как сообщили в Пентагоне, авиаудар по объектам ополченцев в Сирии, поддерживаемых Ираном, носил оборонительный характер и стал ответом на их атаки

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Действия Ирана не останутся безнаказанными, заявил президент США Джо Байден. Так он ответил на вопрос журналистов о том, какой сигнал Вашингтон хотел направить Тегерану своим авиаударом в Сирии.

«Вы не можете действовать безнаказанно. Будьте осторожны», — заявил он (цитата по Reuters).

ВВС США по приказу Байдена нанесли авиаудар по объектам сирийских ополченцев, которых поддерживает Тегеран, в ночь на 26 февраля. В Минобороны США заявили, что он носил оборонительный характер.

Газета Politico писала, что американскому авиаудару предшествовали несколько атак на американских военных в Ираке, предположительно, осуществленных ополченцами. В ходе одной из них у международного аэропорта Эрбиль погиб американский солдат, еще девять человек пострадали. Также один человек пострадал в ходе ракетного обстрела авиабазы Балад. Кроме того, в субботу, 20 февраля, две ракеты упали на территории «зеленой зоны» в Багдаде, недалеко от посольства США.