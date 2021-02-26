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Политика ,  
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В США раскрыли детали авиаудара по Сирии

США применили два истребителя F-15, было уничтожено девять объектов, еще два частично разрушены, заявили в Пентагоне. Американские военные подчеркнули, что это стало ответом на атаки ополченцев на американских военных в Ираке

В авиаударе ВВС США по объектам ополченцев в Сирии, которых поддерживает Иран, были задействованы два американских истребителя F-15. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Associated Press.

По словам Кирби, истребители выпустили семь снарядов, в результате девять объектов были полностью уничтожены, еще два — сильно повреждены.

США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена
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Джо Байден

Представитель Пентагона заявил, что у Вашингтона есть предварительные данные о потерях среди ополченцев, поддерживаемых Ираном. Кирби отказался их привести, сказав, что оценка последствий удара еще продолжается.

Он уточнил, что объекты были расположены у города Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе. Кирби в ходе брифинга отметил, что руководство конгресса было уведомлено о готовящемся ударе заранее. США предупредили Россию и партнеров по американской коалиции, добавил он.

Авиаудар в Сирии был нанесен по приказу президента Джо Байдена. В Минобороны США подчеркнули, что он носил оборонительный характер, ему предшествовали три атаки ополченцев на американских военных в Ираке.

В Кремле прокомментировали авиаудар США по Сирии
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<p>Дмитрий Песков</p>

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что при нанесении удара Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. По его словам, объекты, на которые были нацелены ВВС США, были расположены на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии и служили группам боевиков, которых поддерживает Иран.

В российском МИДе осудили американский авиаудар, заявив, что Москва не поддерживает «попытки превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов». По словам главы ведомства Сергея Лаврова, США предупредили Россию о готовящейся атаке всего за несколько минут до нее. В Кремле заявили, что «очень внимательно» следят за ситуацией.

Как писала газета Politico, удар США был нанесен более чем через неделю после атаки на силы коалиции у международного аэропорта Эрбиль в Ираке. В результате погиб американский солдат, еще девять человек, в том числе пятеро американцев, пострадали. Атаку, предположительно, осуществили ополченцы, поддерживаемые Ираном. Ракетному обстрелу также подверглась авиабаза Балад в Ираке, пострадал один человек. Кроме того, в субботу, 20 февраля, две ракеты упали на территории «зеленой зоны» в Багдаде, недалеко от посольства США. О пострадавших не сообщалось.

Автор
Наталия Анисимова
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