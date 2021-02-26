В США раскрыли детали авиаудара по Сирии
В авиаударе ВВС США по объектам ополченцев в Сирии, которых поддерживает Иран, были задействованы два американских истребителя F-15. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Associated Press.
По словам Кирби, истребители выпустили семь снарядов, в результате девять объектов были полностью уничтожены, еще два — сильно повреждены.
Представитель Пентагона заявил, что у Вашингтона есть предварительные данные о потерях среди ополченцев, поддерживаемых Ираном. Кирби отказался их привести, сказав, что оценка последствий удара еще продолжается.
Он уточнил, что объекты были расположены у города Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе. Кирби в ходе брифинга отметил, что руководство конгресса было уведомлено о готовящемся ударе заранее. США предупредили Россию и партнеров по американской коалиции, добавил он.