В США раскрыли детали авиаудара по Сирии

США применили два истребителя F-15, было уничтожено девять объектов, еще два частично разрушены, заявили в Пентагоне. Американские военные подчеркнули, что это стало ответом на атаки ополченцев на американских военных в Ираке

В авиаударе ВВС США по объектам ополченцев в Сирии, которых поддерживает Иран, были задействованы два американских истребителя F-15. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Associated Press.

По словам Кирби, истребители выпустили семь снарядов, в результате девять объектов были полностью уничтожены, еще два — сильно повреждены.

Представитель Пентагона заявил, что у Вашингтона есть предварительные данные о потерях среди ополченцев, поддерживаемых Ираном. Кирби отказался их привести, сказав, что оценка последствий удара еще продолжается.

Он уточнил, что объекты были расположены у города Абу-Кемаль, который расположен на сирийско-иракской границе. Кирби в ходе брифинга отметил, что руководство конгресса было уведомлено о готовящемся ударе заранее. США предупредили Россию и партнеров по американской коалиции, добавил он.