Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара

Ллойд Остин (Фото: Jim Lo Scalzo / Getty Images)

США нанесли авиаудар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, говорится на сайте военного ведомства.

«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», — отметил он.

Министр обороны указал, что Пентагон точно уверен в выбранных целях. По его словам, их использовало то же шиитское ополчение, что ранее атаковало военные объекты американцев.

Со слов Остина, США уничтожили несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии. Они служили группам боевиков, которых поддерживает Иран.