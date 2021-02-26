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Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара

Ллойд Остин
Ллойд Остин (Фото: Jim Lo Scalzo / Getty Images)

США нанесли авиаудар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, говорится на сайте военного ведомства.

«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», — отметил он.

США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена
Политика
Джо Байден

Министр обороны указал, что Пентагон точно уверен в выбранных целях. По его словам, их использовало то же шиитское ополчение, что ранее атаковало военные объекты американцев.

Со слов Остина, США уничтожили несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии. Они служили группам боевиков, которых поддерживает Иран.

Появилось видео ударов беспилотника «Орион» по позициям боевиков в Сирии
Технологии и медиа
Разведывательно-ударный беспилотник &laquo;Орион&raquo;

Пентагон назвал атаку соразмерным военным ответом на прежние нападения на американские пункты. Приказ нанести ракетный удар отдал президент США Джо Байден.

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В феврале боевики нанесли несколько ударов по используемым военнослужащими США объектам в Ираке. Под обстрелы попали объекты недалеко от международного аэропорта Эрбиль, где пострадали пятеро американцев. В субботу четыре ракеты упали на авиабазе Балад, где размещается обслуживающий американские истребители персонал. В понедельник две ракеты упали около посольства США в Багдаде.
 

Пентагон авиаудар США Сирия
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