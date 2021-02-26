Лавров сообщил о предупреждении США за пять минут до удара по Сирии

Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

США предупредили Россию о готовящемся авиаударе по Сирии всего за несколько минут, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой в Москве. Трансляция велась на странице российского МИДа в Facebook.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», — сказал Лавров, отвечая на вопрос, сообщила ли американская сторона об ударе российским коллегам и как Москва оценивает действия Соединенных Штатов.

Российский министр напомнил, что Соединенные Штаты находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию Совета Безопасности ООН по урегулированию сирийского кризиса. Россия, по его словам, неоднократно выражала озабоченность действиями США, в том числе в районе Эт-Танфа на границе с Ираком и на восточном берегу Евфрата. Вашингтон же продолжает «разыгрывать карту сепаратизма» и, оказывая давление на другие государства, блокирует «любые поставки даже гуманитарной помощи, не говоря уже об оборудовании, материалах, необходимых для восстановления экономики на территории, которую контролирует правительство», отметил министр. «И всячески поощряют, заставляют своих союзников вкладываться в территории, которые не контролируются Дамаском. Но при этом незаконно эксплуатируют ресурсы углеводородов на сирийской территории», — отметил глава МИДа.

Кроме того, рассказал он, в последнее время поступают сигналы о том, что США вовсе не собираются уходить из Сирии.