США подняли уровень угрозы для своих военных в Ираке после удара в Сирии
Командование военной операцией «Непоколебимая решимость» повысило уровень угрозы для служащих из США, находящихся в Ираке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух источников, знакомых с решением.
Повышение уровня опасности связано с недавним ударом США по объектам в Сирии, которые использовали боевики из проиранского ополчения. «Защита войск коалиции является главным приоритетом, поэтому повышение уровня опасности для войск является разумным решением», — сообщил один из собеседников телеканала.
Кроме того, на авиабазе Балад под Багдадом привели в состояние повышенной готовности работающий там американский персонал из компании-подрядчика Sallyport Global. Теперь сотрудникам запрещается передвижение, не связанное непосредственно с выполнением боевых задач, с 18:30 до 5:00 по местному времени. Всех, кто выходит за пределы укрепленных сооружений, обязали носить защитное обмундирование.
В феврале боевики совершили три атаки на американские объекты в Ираке — под удар попали база Балад, посольство США в «зеленой зоне» Багдада и объекты неподалеку от международного аэропорта Эрбиль. Более десяти человек пострадали, по крайней мере, пятеро из них — американцы.