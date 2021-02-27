США подняли уровень угрозы для своих военных в Ираке после удара в Сирии

База Балад под Багдадом приведена в состояние повышенной готовности, а командование коалицией повысило уровень опасности для американских военных. Такие меры могут действовать в течение нескольких дней

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Командование военной операцией «Непоколебимая решимость» повысило уровень угрозы для служащих из США, находящихся в Ираке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух источников, знакомых с решением.

Повышение уровня опасности связано с недавним ударом США по объектам в Сирии, которые использовали боевики из проиранского ополчения. «Защита войск коалиции является главным приоритетом, поэтому повышение уровня опасности для войск является разумным решением», — сообщил один из собеседников телеканала.

Кроме того, на авиабазе Балад под Багдадом привели в состояние повышенной готовности работающий там американский персонал из компании-подрядчика Sallyport Global. Теперь сотрудникам запрещается передвижение, не связанное непосредственно с выполнением боевых задач, с 18:30 до 5:00 по местному времени. Всех, кто выходит за пределы укрепленных сооружений, обязали носить защитное обмундирование.

В феврале боевики совершили три атаки на американские объекты в Ираке — под удар попали база Балад, посольство США в «зеленой зоне» Багдада и объекты неподалеку от международного аэропорта Эрбиль. Более десяти человек пострадали, по крайней мере, пятеро из них — американцы.