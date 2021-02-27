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Политика ,  
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США подняли уровень угрозы для своих военных в Ираке после удара в Сирии

База Балад под Багдадом приведена в состояние повышенной готовности, а командование коалицией повысило уровень опасности для американских военных. Такие меры могут действовать в течение нескольких дней
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters
Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Командование военной операцией «Непоколебимая решимость» повысило уровень угрозы для служащих из США, находящихся в Ираке. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух источников, знакомых с решением.

Повышение уровня опасности связано с недавним ударом США по объектам в Сирии, которые использовали боевики из проиранского ополчения. «Защита войск коалиции является главным приоритетом, поэтому повышение уровня опасности для войск является разумным решением», — сообщил один из собеседников телеканала.

Кроме того, на авиабазе Балад под Багдадом привели в состояние повышенной готовности работающий там американский персонал из компании-подрядчика Sallyport Global. Теперь сотрудникам запрещается передвижение, не связанное непосредственно с выполнением боевых задач, с 18:30 до 5:00 по местному времени. Всех, кто выходит за пределы укрепленных сооружений, обязали носить защитное обмундирование.

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Джо Байден

В феврале боевики совершили три атаки на американские объекты в Ираке — под удар попали база Балад, посольство США в «зеленой зоне» Багдада и объекты неподалеку от международного аэропорта Эрбиль. Более десяти человек пострадали, по крайней мере, пятеро из них — американцы.

В ответ на это в ночь с 25 на 26 февраля США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в районе пограничного пункта контроля на востоке Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что ведомство уверено в выборе цели и под удар попали именно те шиитские организации, которые ответственны за атаки на американцев.

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В атаке на проиранское ополчение были задействованы два истребителя F-15, которые выпустили семь ракет. В результате около города Абу-Кемаль девять объектов были уничтожены полностью, еще два — серьезно повреждены.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон предупредил Москву о готовящемся ударе за пять минут до самой атаки. В МИДе осудили действия США. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что удар американцев по территории суверенного государства является возмутительным.

После авиаудара Байден предупредил Иран, чтобы тот «был осторожным». По словам президента, США не позволят Тегерану действовать безнаказанно. Какие именно действия Ирана он имел в виду, Байден не уточнил.

Автор
Михаил Котляр
США Ирак Сирия авиаудар
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