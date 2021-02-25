Мосгорсуд признал законным домашний арест Соболь

Любовь Соболь (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, которую обвиняют в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили РБК в суде.

Таким образом, Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города отправить Соболь под домашний арест до 23 марта.

Также Мосгорсуд изменил постановление Тверского суда о месте отбытия домашнего ареста главы московского штаба Навального Олега Степанова, который также проходит по делу о нарушении санитарных правил. До этого Степанов находился дома у родителей, а не по месту своего проживания.

Соболь задержали 28 января. На следующий день Тверской суд Москвы до 23 марта отправил юриста ФБК под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении других фигурантов дела: главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, брата Алексея Навального Олега, координатора московского штаба оппозиционера Олега Степанова и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.