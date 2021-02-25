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Дело Навального ,  
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Мосгорсуд признал законным домашний арест Соболь

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иностранным агентом) Любови Соболь, которую обвиняют в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили РБК в суде.

Таким образом, Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города отправить Соболь под домашний арест до 23 марта.

Также Мосгорсуд изменил постановление Тверского суда о месте отбытия домашнего ареста главы московского штаба Навального Олега Степанова, который также проходит по делу о нарушении санитарных правил. До этого Степанов находился дома у родителей, а не по месту своего проживания.

Соболь задержали 28 января. На следующий день Тверской суд Москвы до 23 марта отправил юриста ФБК под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана в отношении других фигурантов дела: главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, брата Алексея Навального Олега, координатора московского штаба оппозиционера Олега Степанова и участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной.

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Любовь Соболь

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. ФСИН утверждала, что политик нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше», и требовала заменить условное наказание на реальный срок.

После этого 23 и 31 января в Москве и других российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. По итогам митинга 23 января в столице возбудили уголовные дела, в том числе по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). В полиции заявляли, что в митинге участвовали люди с COVID-19, которых удалось отследить через приложение «социальный мониторинг».

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По данным «ОВД-Инфо», 23 января были задержаны более 4 тыс. человек по всей стране, на акциях 31 января — более 5 тыс.

Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил требования ФСИН и назначил Навальному 3,5 года колонии общего режима. С учетом времени, которое оппозиционер провел под домашним арестом, срок составит два года восемь месяцев.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

После несогласованных акций протеста в России возбудили уголовные дела против организаторов и участников митингов. В частности, заведены дела по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры) и ст. 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В начале февраля руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что в России после несанкционированных акций протеста было возбуждено 50 уголовных дел.

Также в отношении участников протестов рассматриваются административные дела, в том числе по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

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