Правозащитник сообщил о 50 уголовных делах после протестов в России

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В России после несанкционированных акций протеста было возбуждено 50 уголовных дел. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Число уголовных дел, расследуемых по стране в связи с акциями протеста, достигло 50», — написал правозащитник.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Несанкционированные митинги начались в России после задержания оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в страну 17 января из Германии, где проходил лечение после отравления. По данным властей ФРГ, политик был отравлен существом из химической группы яда «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель и другие европейские лидеры призвали Россию к ответу, однако в Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему с оппозиционером. После возвращения из Германии Навальный был задержан: ФСИН считает, что оппозиционер несколько раз нарушал условие условного срока по делу «Ив Роше» и не отмечался в инспекции после выписки из немецкой клиники «Шарите». 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании заменил Навальному условный срок на реальный.