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Дело Навального ,  
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Правозащитник сообщил о 50 уголовных делах после протестов в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России после несанкционированных акций протеста было возбуждено 50 уголовных дел. Об этом сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Число уголовных дел, расследуемых по стране в связи с акциями протеста, достигло 50», — написал правозащитник.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Несанкционированные митинги начались в России после задержания оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в страну 17 января из Германии, где проходил лечение после отравления. По данным властей ФРГ, политик был отравлен существом из химической группы яда «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель и другие европейские лидеры призвали Россию к ответу, однако в Кремле заявили, что не имеют никакого отношения к произошедшему с оппозиционером. После возвращения из Германии Навальный был задержан: ФСИН считает, что оппозиционер несколько раз нарушал условие условного срока по делу «Ив Роше» и не отмечался в инспекции после выписки из немецкой клиники «Шарите». 2 февраля Симоновский суд на выездном заседании заменил Навальному условный срок на реальный.

Первые несанкционированные митинги в поддержку Навального прошли 23 января. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», тогда в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. На акциях 31 января в России были задержаны более 5 тыс. человек, более 1,6 тыс. граждан задержали в столице. В день оглашения приговора оппозиционеру, 2 февраля, задержали около 1,5 тыс. человек, из них более тысячи — в Москве.  Министерство внутренних дел итоговое число задержанных не раскрыло.

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