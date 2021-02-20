СК завершил расследование дела о неприкосновенности жилья против Соболь

Любовь Соболь (Фото: moscowcourts / Telegram)

В отношении юриста ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любови Соболь завершили расследование уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь не раз пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме на востоке Москвы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора, утверждают следователи, а после неудачных попыток ввела в заблуждение курьера, представившись «брошенной женой» и рассказав, что ее ребенка якобы удерживают в квартире. Когда женщина открыла дверь, Соболь «ворвалась» в помещение, обошла все комнаты и сняла свои действия на камеру телефона.

Как уточнили в главке, следователи провели все необходимые следственные действия, которые «полностью изобличают Соболь». Более того, в отношении других лиц (их имена следствие не называет) уголовное дело выделено в отдельное производство.