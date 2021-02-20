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Дело Навального ,  
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СК завершил расследование дела о неприкосновенности жилья против Соболь

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: moscowcourts / Telegram)

В отношении юриста ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любови Соболь завершили расследование уголовного дела о нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь не раз пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме на востоке Москвы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора, утверждают следователи, а после неудачных попыток ввела в заблуждение курьера, представившись «брошенной женой» и рассказав, что ее ребенка якобы удерживают в квартире. Когда женщина открыла дверь, Соболь «ворвалась» в помещение, обошла все комнаты и сняла свои действия на камеру телефона.

Соболь предъявили обвинение по делу о неприкосновенности жилища
Политика
Любовь Соболь

Как уточнили в главке, следователи провели все необходимые следственные действия, которые «полностью изобличают Соболь». Более того, в отношении других лиц (их имена следствие не называет) уголовное дело выделено в отдельное производство.

О том, что против Любови Соболь выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия), сообщили в ее Twitter 11 февраля. Автор поста (Соболь находится под домашним арестом по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованных митингах 23 и 31 января в Москве) уточнил, что дело возбудили по заявлению тещи Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. После публикации расследования и телефонного разговора Навального с Кудрявцевым, во время которого оппозиционер представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, Соболь приехала к дому Кудрявцева, где ее задержали.

СК России Любовь Соболь уголовное дело Алексей Навальный
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