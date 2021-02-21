В Петербурге прекратили дело против инвалида из-за акции протеста

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административное дело против Юрия Ильина по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта). Об этом сообщается на сайте суда.

Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Как рассказала «ОВД-Инфо» адвокат Вероника Карагодина, Ильин — пожилой человек с инвалидностью по зрению и слуху.

31 января, когда в Санкт-Петербурге проходила несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, Ильин шел мимо Пионерской площади и спросил одного из бойцов ОМОНа, почему улица перегорожена и как перейти на другую сторону, сообщила Карагодина. После этого Ильина задержали и вместе с другими задержанными отвезли в отделение. Там он пробыл пять часов.

Ранее из-за протестов 31 января в Петербурге оштрафовали глухонемого инвалида Евгения Агафонова. В протоколе говорилось, что глухонемой мужчина в ходе несанкционированной акции «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги». После этого в ситуации пообещал разобраться уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.