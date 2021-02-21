Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 00:01
Двух сотрудников колонии отстранили после данных об изнасиловании Общество, 18:59 Российские биатлонисты не получили медалей в заключительной гонке ЧМ Спорт, 18:44 Российские лыжники получили легкие травмы на тренировке Спорт, 18:34 В Петербурге прекратили дело против инвалида из-за акции протеста Политика, 18:06 Миронова рассказала о невыполненных целях на Чемпионате мира по биатлону Спорт, 17:49 Матч Кубка России по футболу перенесли из-за морозов Спорт, 17:47 В Ливии напали на кортеж главы МВД из правительства Сарраджа Политика, 17:43 Синоптик предупредил москвичей о сильных морозах 23 февраля Общество, 17:20 В России выросло число пойманных на наркотиках водителей Общество, 17:09 Как компании выходят на биржу: что такое IPO и раунды инвестиций Экономика инноваций, 17:00  ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу Спорт, 16:54 Два человека погибли после взрыва в Казахстане Общество, 16:50 Статистика за Новака. Медведев вновь проиграл в финале «Большого шлема» Спорт, 16:40 Российские биатлонистки не попали в топ-10 на масс-старте в рамках ЧМ Спорт, 16:33
Дело Навального ,  
0 

В Петербурге прекратили дело против инвалида из-за акции протеста

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил административное дело против Юрия Ильина по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, создавшей помехи инфраструктуре и движению транспорта). Об этом сообщается на сайте суда.

Дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Как рассказала «ОВД-Инфо» адвокат Вероника Карагодина, Ильин — пожилой человек с инвалидностью по зрению и слуху.

31 января, когда в Санкт-Петербурге проходила несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, Ильин шел мимо Пионерской площади и спросил одного из бойцов ОМОНа, почему улица перегорожена и как перейти на другую сторону, сообщила Карагодина. После этого Ильина задержали и вместе с другими задержанными отвезли в отделение. Там он пробыл пять часов.

Омбудсмен пообещал разобраться со штрафом немому за участие в митинге
Общество

Ранее из-за протестов 31 января в Петербурге оштрафовали глухонемого инвалида Евгения Агафонова. В протоколе говорилось, что глухонемой мужчина в ходе несанкционированной акции «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги». После этого в ситуации пообещал разобраться уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Агафонов сообщил, что 31 января он шел в магазин и об акции протеста не знал. По его словам, призывы сотрудников полиции о прекращении акции он не слышал в силу инвалидности. Когда Агафонов увидел, что других граждан начали задерживать, он показал полицейским жест, что не слышит.

Акции сторонников Навального в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

Несогласованные протесты в поддержку Алексея Навального прошли в России 23 и 31 января. В Петербурге 31 января, по информации «ОВД-Инфо», задержали 1315 человек.

протесты суд Санкт-Петербург
Материалы по теме
В нижневартовской школе сообщили о наказании за розыгрыш «акции протеста»
Общество
Депутат рассказал о реакции на предложение смягчить статьи о митингах
Общество
Омбудсмен пообещал разобраться со штрафом немому за участие в митинге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter