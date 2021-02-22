Путин предложил Лукашенко покататься на лыжах

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил главе белорусского государства покататься на лыжах, РБК вел трансляцию встречи.

«Я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах», — сказал российский президент.

Встреча глав Белоруссии и России началась 22 февраля в Красной Поляне, рядом с Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что переговоры могут оказаться «весьма продолжительными».

О планах провести встречу между Путиным и Лукашенко пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 февраля. 18 февраля представитель Кремля назвал дату проведения мероприятия. Песков тогда заявил, что переговоры могут оказаться «весьма продолжительными».