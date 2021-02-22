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Путин предложил Лукашенко покататься на лыжах

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил главе белорусского государства покататься на лыжах, РБК вел трансляцию встречи. 

«Я надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах», — сказал российский президент.

Встреча глав Белоруссии и России началась 22 февраля в Красной Поляне, рядом с Сочи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что переговоры могут оказаться «весьма продолжительными».

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О планах провести встречу между Путиным и Лукашенко пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 февраля. 18 февраля представитель Кремля назвал дату проведения мероприятия. Песков тогда заявил, что переговоры могут оказаться «весьма продолжительными».

Лукашенко ранее говорил, что в ходе встречи стороны намерены обсудить вопросы обороны и безопасности. Президент Белоруссии также заявлял о своем намерении встретиться с заместителем главы Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

По словам главы белорусского МИДа Владимира Макея, главы двух государств также планируют обсуждать вопросы интеграции в рамках Союзного государства.

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Последний раз очная встреча президентов России и Белоруссии проходила 14 сентября прошлого года. Стороны обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также вопросы борьбы с коронавирусом.

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