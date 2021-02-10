Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас идет подготовка к встрече Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«Сроки сообщим своевременно. Встреча готовится», — сказал представитель Кремля «РИА Новости».

В последний раз лидеры России и Белоруссии встречались 14 сентября прошлого года в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом: в августе он был переизбран на новый срок, и это была его первая поездка за рубеж. На встрече Путин, в частности, пообещал предоставить Белоруссии кредит на сумму $1,5 млрд.

Президент России называет отношения с соседней страной союзническими. Они «не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», говорил глава государства.