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Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии проведут встречу 22 февраля. Об сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, «можно ожидать весьма продолжительные переговоры». Он отметил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко наверняка есть о чем проинформировать российского коллегу, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что готовиться к встрече с Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. При этом он опроверг информацию о том, что намерен просить на встрече новый кредит в размере $3 млрд.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лукашенко добавил, что также планирует встретиться с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. «Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — сообщил президент Белоруссии.

О том, что Минск рассчитывает на новый крупный кредит от России, со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, Минск намеревался получить доступ к остатку средств, которые выделялись Россией на строительство Белорусской АЭС. В 2011 году Белоруссии было выделено на проект в виде госкредита $10 млрд, но к 2020 году, когда была запущена станция, израсходовано было лишь порядка $4,5 млрд.

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На предыдущей встрече Лукашенко и Путина в Сочи в сентябре прошлого года стало известно, что Москва выделит Минску еще $1,5 млрд кредитных средств: $1 млрд напрямую и $0,5 млрд — по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Деньги были направлены властям Белоруссии на фоне массовых протестов в стране.

Российская сторона конкретную повестку новой встречи еще не называла. Но министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК не исключал, что на переговорах может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере. «Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — пояснял он.

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