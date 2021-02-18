Кремль назвал дату встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Президенты России и Белоруссии проведут встречу 22 февраля. Об сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, «можно ожидать весьма продолжительные переговоры». Он отметил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко наверняка есть о чем проинформировать российского коллегу, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что готовиться к встрече с Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. При этом он опроверг информацию о том, что намерен просить на встрече новый кредит в размере $3 млрд.

Лукашенко добавил, что также планирует встретиться с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. «Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — сообщил президент Белоруссии.