В Красной Поляне начались переговоры Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В поселке городского типа Красная Поляна рядом с Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. РБК вел трансляцию встречи.

О планах провести встречу между Путиным и Лукашенко пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 февраля. 18 февраля представитель Кремля назвал дату проведения мероприятия. Песков тогда заявил, что переговоры могут оказаться «весьма продолжительными».

Лукашенко, в свою очередь, говорил, что эта встреча планировалась давно. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве писал, что белорусский президент намерен попросить у России $3 млрд. Но Лукашенко эти сообщения опроверг. По его словам, стороны намерены обсудить вопросы обороны и безопасности. Для этого белорусский лидер планировал встретиться в том числе и с заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил о планах обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, «у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений».