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В Красной Поляне начались переговоры Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

В поселке городского типа Красная Поляна рядом с Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. РБК вел трансляцию встречи.

О планах провести встречу между Путиным и Лукашенко пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил 10 февраля. 18 февраля представитель Кремля назвал дату проведения мероприятия. Песков тогда заявил, что переговоры могут оказаться «весьма продолжительными».

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Лукашенко, в свою очередь, говорил, что эта встреча планировалась давно. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве писал, что белорусский президент намерен попросить у России $3 млрд. Но Лукашенко эти сообщения опроверг. По его словам, стороны намерены обсудить вопросы обороны и безопасности. Для этого белорусский лидер планировал встретиться в том числе и с заместителем председателя российского Совбеза Дмитрием Медведевым.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил о планах обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства. По его словам, «у президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений».

Последний раз встреча лидеров двух государств состоялась 14 сентября прошлого года в Сочи. Переговоры длились четыре часа. По словам Пескова, президенты обсуждали в основном экономические связи и вопросы торгово-экономической кооперации.

По итогам встречи Путин и Лукашенко договорились активизировать работу межправительственной комиссии, а также сотрудничество по линии ключевых отраслей предприятий. Кроме того, было решено поручить руководителям министерств и ведомств подготовить предложения, чтобы восстановить сообщение между двумя странами, прерванное из-за пандемии коронавируса.

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