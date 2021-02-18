Лукашенко пообещал ничего не просить на встрече с Путиным

Президент Белоруссии утверждает, что в этот раз едет на встречу с Путиным «не для того, чтобы что-то просить». На прошлой встрече российский президент сообщил, что Минску будут выделены кредиты на $1,5 млрд

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил информацию о готовящейся встрече с Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Однако он опроверг сообщения о том, что намерен просить на встрече новый кредит в размере $3 млрд, передает «БелТА».

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. «Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — сообщил президент Белоруссии.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.

О том, что Минск рассчитывает на новый крупный кредит от России, на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ».