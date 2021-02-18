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Лукашенко пообещал ничего не просить на встрече с Путиным

Президент Белоруссии утверждает, что в этот раз едет на встречу с Путиным «не для того, чтобы что-то просить». На прошлой встрече российский президент сообщил, что Минску будут выделены кредиты на $1,5 млрд
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил информацию о готовящейся встрече с Владимиром Путиным в 20-х числах февраля. Однако он опроверг сообщения о том, что намерен просить на встрече новый кредит в размере $3 млрд, передает «БелТА».

«Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что также планирует встречу с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. «Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют. Есть вопросы поважнее — обеспечение обороны, безопасности нашего государства», — сообщил президент Белоруссии.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Лукашенко состоится 22 февраля.

О том, что Минск рассчитывает на новый крупный кредит от России, на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ».

СМИ узнали о планах Лукашенко получить от России еще $3 млрд
Политика
Александр Лукашенко

По данным издания, Минск намеревался получить доступ к остатку средств, которые выделялись Россией на строительство Белорусской АЭС. В 2011 году Белоруссии было выделено на проект в виде госкредита $10 млрд, но к 2020 году, когда была запущена станция, израсходовано было лишь порядка $4,5 млрд.

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На предыдущей встрече Лукашенко и Путина в Сочи в сентябре прошлого года, стало известно, что Москва выделит Минску еще $1,5 млрд кредитных средств: $1 млрд напрямую и $0,5 млрд по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Деньги были направлены властям Белоруссии на фоне массовых протестов в стране и дестабилизации социально-политической обстановки.

Российская сторона конкретную повестку новой встречи еще не называла. Но министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК не исключал, что на переговорах может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере. «Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов», — пояснял он.

Автор
Георгий Тадтаев
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