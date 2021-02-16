Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о поставке нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, сообщается на сайте белорусского президента.
Он уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров и подписание соглашения в пределах этого проекта, как только будет достигнута договоренность.
На прошлой неделе в Минске сообщали, что завершают внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения. Пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Анна Куриленок также обращала внимание на то, что пока не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением.
Российское правительство одобрило проект соглашения в конце января. Посол в Белорусии Дмитрий Мезенцев говорил 27 января, что Москва и Минск подпишут соглашение в ближайшее время.