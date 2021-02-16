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Политика ,  
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Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

Ранее проект соглашения одобрили в России. Вице-премьер Александр Новак допускал, что поставки нефтепродуктов через российские порты могут начаться в 2021 году
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Getty Images)

Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о поставке нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, сообщается на сайте белорусского президента.

Он уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций на проведение переговоров и подписание соглашения в пределах этого проекта, как только будет достигнута договоренность.

На прошлой неделе в Минске сообщали, что завершают внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения. Пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Анна Куриленок также обращала внимание на то, что пока не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением.

Российское правительство одобрило проект соглашения в конце января. Посол в Белорусии Дмитрий Мезенцев говорил 27 января, что Москва и Минск подпишут соглашение в ближайшее время.

Москва и Минск обсудили переброску поставок нефти из Литвы в Россию
Политика
Фото:Владимир Рябчиков / ТАСС

В начале года вице-премьер Александр Новак допускал, что поставки нефтепродуктов через российские порты могут начаться в 2021 году.

Перенаправить торговые потоки из Литвы на другие маршруты Лукашенко предложил правительству в конце августа. Так глава государства отреагировал на угрозу Литвы санкциями из-за проходивших в Белоруссии протестов и реакции на них властей. Эстония, Латвия и Литва также запретили въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко.

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Президент тогда напомнил, что 30% литовского бюджета формируют грузопотоки из Белоруссии. «Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — заявил Лукашенко.

В середине декабря британская «дочка» «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. В компании сообщили, что выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок. В Литве посчитали, что решение было принято по политическим мотивам.

Автор
Мария Лисицына
Александр Лукашенко Межправительственные соглашения нефтепродукты экспорт нефтепродуктов морские порты
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