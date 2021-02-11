СМИ узнали о планах Лукашенко получить от России еще $3 млрд

На очередной встрече Лукашенко и Путин обсудят новый кредит Белоруссии на сумму более $3 млрд. В прошлом году на фоне протестов Москва уже выделила Минску $1,5 млрд

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Минск добивается от России нового кредита, на который могут пойти остатки средств, выделявшихся на займ для строительства Белорусской АЭС. Размер очередного транша помощи Белорусси может составить более $3 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Тема нового кредита будет затронута на новых переговорах Владимира Путина и Александра Лукашенко. Информацию о подготовке встречи подтвердил «Коммерсанту» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив темы переговоров и их дату. По данным собеседников издания, переговоры запланированы на 22 и 25 февраля и пройдут в Сочи. В последний раз лидеры двух стран встречались там во время обсуждения предыдущего кредита на $1,5 млрд.

В этот раз Минск хотел бы получить доступ к остатку средств, которые выделялись на строительство Белорусской АЭС. В 2011 году Белоруссии было выделено на проект в виде госкредита $10 млрд. Еще в 2019 году Александр Лукашенко сообщил, что цена станции будет меньше $10 млрд и может оказаться на уровне в $7 млрд. Но на конец сентября 2020 года Минск использовал из выделенных на БелАЭС средств только $4,5 млрд. 7 ноября АЭС начала работу.

Один из источников «Коммерсанта» сообщил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», а размер кредита составит более $3 млрд. Другой собеседник издания утверждает, что стороны уже достигли принципиальной договоренности, а сумма кредита — свыше $3,5 млрд.

РБК направил запросы в пресс-службу президента Белоруссии, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, пресс-секретарю премьера Борису Белякову, а также обратился за комментарием в «Росатом».