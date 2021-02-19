В Белоруссии отказались открыть дело из-за убитого полицией Тарайковского

Прощание с погибшим во время акции протеста Александром Тарайковским в Минске (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского, убитого полицией в августе 2020 года. Об этом сообщил председатель СК Белоруссии Иван Носкевич, передает БелТА.

По версии следствия, вечером 10 августа 2020 года Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих против итогов президентских выборов в стране и направился в сторону силовиков, несмотря на их многочисленные предупреждения. Этим он «провоцировал правоохранителей», заявил глава белорусского СК.

«Они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», — объяснил Носкевич.

Поэтому, по его словам, силовики применили против Тарайковского нелетальное оружие, «действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку». Выстрел был произведен с безопасного расстояния, исключающего смерть, считает СК. «В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — резюмировал Носкевич.