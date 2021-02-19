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Протесты в Белоруссии ,  
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В Белоруссии отказались открыть дело из-за убитого полицией Тарайковского

Прощание с погибшим во время акции протеста Александром Тарайковским в Минске
Прощание с погибшим во время акции протеста Александром Тарайковским в Минске (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского, убитого полицией в августе 2020 года. Об этом сообщил председатель СК Белоруссии Иван Носкевич, передает БелТА.

По версии следствия, вечером 10 августа 2020 года Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих против итогов президентских выборов в стране и направился в сторону силовиков, несмотря на их многочисленные предупреждения. Этим он «провоцировал правоохранителей», заявил глава белорусского СК.

«Они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», — объяснил Носкевич.

Отец погибшего на митинге в Минске рассказал свою версию произошедшего
Политика
Фото:Сергей Гриц / AP

Поэтому, по его словам, силовики применили против Тарайковского нелетальное оружие, «действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку». Выстрел был произведен с безопасного расстояния, исключающего смерть, считает СК. «В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — резюмировал Носкевич.

По его словам, правоохранительные органы действовали по инструкции и имели право применить нелетальное оружие в таких обстоятельствах.

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Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, которые завершились 9 августа 2020 года. По официальным результатам голосования, победу одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, а его оппонент, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, — немногим более 10%. Сторонники Тихановской заявили о фальсификациях и потребовали пересмотреть итоги выборов.

10 августа белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о погибшем в результате беспорядков в Минске участнике акций протеста, МВД страны подтвердило эту информацию. В то же время пресс-служба МВД сообщала, что погибший попытался бросить неустановленное взрывное устройство в сотрудников ОМОНа, однако оно взорвалось у него в руках, из-за чего он и погиб.

МВД допустило гибель активиста в Минске от выстрела
Политика
Фото:Мстислав Чернов / AP

Позднее родственники заявили, что погибший, которым оказался 34-летний Александр Тарайковский, ничего, кроме телефона, при себе не имел. Отец Тарайковского также говорил, что на видеозаписях происходящего видно, что в руках у активиста ничего не было.

Спустя несколько дней глава МВД Юрий Караев допустил, что мужчина мог погибнуть от выстрела из нелетального оружия. Он добавил, что силовики не применяли огнестрельное оружие и Тарайковского могла убить резиновая пуля.

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